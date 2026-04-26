Negli ultimi mesi Palermo sta assistendo a una sequenza di episodi che riportano alla memoria immagini che si pensavano archiviate. Colpi di arma da fuoco contro attività commerciali, raffiche che bucano saracinesche e muri, segnali lanciati nella notte. L’ultimo episodio a Sferracavallo, al Brigantino, arriva dopo quanto già accaduto a Sicily by Car. Non sono casi isolati. E soprattutto non sono episodi neutri.

Una sequenza che non può essere derubricata

Quando un’arma come il kalashnikov entra in scena, il linguaggio cambia. Non siamo più nel campo della microcriminalità o degli atti vandalici. Siamo dentro una grammatica precisa, storicamente riconoscibile, fatta di intimidazione, messaggi e territorio. Ridurre questi episodi a fatti episodici o scollegati sarebbe un errore. Palermo conosce bene quel tipo di segnali: colpi sparati per farsi sentire, prima ancora che per colpire. È una modalità che negli anni ’80 e ’90 accompagnava dinamiche di pressione sui commercianti, spesso preludio a richieste più esplicite.

Estorsioni o dimostrazioni di forza?

La domanda è inevitabile: siamo di fronte a un ritorno delle estorsioni organizzate? Oppure a una fase di ridefinizione degli equilibri criminali, in cui qualcuno prova a riaffermare presenza e controllo? Le due cose, storicamente, non sono mai state davvero separate. Le estorsioni non iniziano con la richiesta di denaro, ma con la costruzione di un clima. Un clima fatto di paura, di segnali, di presenza percepita. Ed è proprio questo il punto più delicato: ciò che oggi appare come una serie di episodi potrebbe essere l’inizio di una pressione più strutturata, oppure un tentativo di riportare sotto controllo territori e attività economiche.

Il rischio della sottovalutazione

C’è un errore che Palermo ha già commesso in passato: sottovalutare i segnali iniziali. Considerarli episodi isolati, minimizzarli, aspettare che siano le indagini a chiarire tutto. Ma la storia della città insegna che quei buchi nelle saracinesche, quelle raffiche nella notte, non erano mai casuali. Erano linguaggio. Erano comunicazione. Fare finta che si tratti di “poco conto” significa rinunciare a leggere ciò che sta accadendo nel suo significato più profondo.

Una questione di clima, prima ancora che di reati

Il punto non è solo investigativo o giudiziario. È civico. Riguarda il clima che si respira in città, la percezione di sicurezza, la libertà di fare impresa senza condizionamenti. Se questi episodi restano senza una risposta collettiva, il rischio è che producano un effetto silenzioso ma potente: l’abbassamento della soglia di attenzione, l’assuefazione, il ritorno a una normalità che non deve tornare.

La risposta che serve alla città

Palermo non è quella degli anni ’80. Ha costruito negli anni una coscienza civile e legalitaria che è diventata patrimonio condiviso. Ma proprio per questo non può permettersi passi indietro. Serve una risposta chiara su più livelli: investigativo, certo, ma anche sociale, economico e culturale. Serve che istituzioni, associazioni di categoria e cittadini leggano questi segnali per quello che sono: non episodi isolati, ma possibili indicatori di una dinamica più ampia. Perché il vero rischio non è solo quello che sta accadendo. È non volerlo vedere.