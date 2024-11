Sopralluogo dell’Associazione Aiace Palermo all’ex Onpi a Partanna Mondello. L’associazione ha aderito insieme ad altre associazioni del comune di Palermo, semplici cittadini, enti e altro alla “Rete di Comunità”, promossa dalla settima circoscrizione, la quale è coordinatrice.

L’iniziativa

Ci sono incontri presso l’aula consiliare della circoscrizione, dietro ufficiale convocazione, per discutere e confrontarci sulle criticità dei vari quartieri e promuovere progetti di riqualifica e recupero dall’abbandono e dal degrado socio-urbano di aree o edifici pubblici.

Il progetto per l’ex Onpi

Progetti sull’ambiente, sulla sostenibilità coinvolgendo le varie potenzialità del territorio. Ogni associazione presenterà la sua idea di fattibilità e noi come associazione Aiace abbiamo proposto la riqualifica dell’area antistante la casa di riposo ex Onpi e ieri mattina, insieme al Cesvop abbiamo fatto un sopralluogo ricognitivo per capire come meglio procedere. L’associazione cerca da parte del Comune le giuste rassicurazioni sull’impegno dei competenti uffici a fare la loro parte, poi in caso si inizierà con la bonifica e la pulizia dell’area e creare le condizioni minime di sicurezza.

Cos’è l’ex Onpi

Era una casa di riposo comunale per persone anziane. Poi era stata occupata da un gruppo di senzatetto. La struttura in questione è l’ex Onpi. Il caso delle 60 famiglie che dal 2011 occupavano i locali dell’edificio in piazzetta della Serenità, a Partanna.

Dopo lo sgombero coatto deciso da Cammarata nel 2010 fu varato il progetto di recupero, che dopo essere stato approvato dal Comune, in realtà non è mai partito. Negli appartamenti ex Onpi hanno vissuto anche 350 persone, che 13 anni fa avevano occupato lo stabile. Nonostante all’interno della struttura era fino a poco tempo fa attivo un ufficio comunale. Una situazione insomma di degrado assoluto per un luogo che tanto tempo fa era stato anche simbolo di accoglienza per gli anziani, un ritrovo che non è stato sempre trattato con il giusto riguardo da parte delle istituzioni.

