I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato con l’accusa di furto aggravato i palermitani S.B. 50 anni e A.G. 37 anni.

I militari in via Giafar nei pressi dello scalo ferroviario “Palermo Brancaccio”, hanno sorpreso i due uomini intenti a rubare materiale ferroso da un deposito di proprietà delle ferrovie. La refurtiva, per un valore di circa 20.000 euro, è stata riconsegnata al custode dell’area.

Sono stati sequestrati anche attrezzi da scasso. Gli arrestati sono ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.