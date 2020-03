Due uomini e due donne sono stati denunciati dai carabinieri dopo essere state sorprese all’interno di una palestra di Terrasini ad allenarsi in tenuta sportiva.

L’attività è stata segnalata al Suap del Comune e alla Prefettura per eventuali sanzioni. Senza rispettare il decreto i quattro avevano deciso di mantenere le buone vecchie abitudini e ammazzare la noia tra una serie di addominali e qualche flessione.

Se non fosse che in piena emergenza Coronavirus, queste attività sono state sospese e non è consentito creare assembramenti o uscire senza particolari necessità. Le attività sportive sono state negli ultimi giorni al centro di un dibattito anche per il caso del podista sanzionato a Mondello dalla polizia.

In un momento in cui viene chiesto di evitare i contatti per frenare il contagio, il Comune di Palermo ha fornito alcune indicazioni: fare attività all’aria aperta è consentito, ma nella zona di residenza e mantenendo le distanze.