Sorpreso in azione mentre cercava di rubare nel bar Albicocco. I carabinieri hanno arrestato la scorsa notte un uomo di 40 anni che si era intrufolato all’interno dell’attività di via Archimede accedendo dal dehors. Non è chiaro se l’indagato, portato in caserma per accertamenti, fosse già riuscito a portare via soldi o merce dal locale. Per chiarirlo bisognerà attendere che il titolari termini l’inventario. Al vaglio anche le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate all’interno e attorno al bar.

Quello della scorsa notte è solo l’ultimo episodio di una lunga serie. I militari dell’arma, pochi giorni fa, avevano bloccato un quarantenne e un 42enne che, secondo quanto ricostruito, avevano forzato la saracinesca e la porta d’ingresso di un ristorante in via Maria Santissima Mediatrice. I due erano a bordo di uno scooter con cui stavano cercando, senza successo, di allontanarsi dalla scena del crimine prima dell’arrivo delle pattuglie della stazione Crispi.

Negli ultimi dieci giorni erano finiti nel mirino il bar New Crystal di via Sciuti, la salumeria “Con mollica o senza”, inaugurata appena 48 ore prima in via La Lumia e, sempre nella stessa strada, la panineria Zangaloro. Tutti gli episodi, secondo gli investigatori, non sarebbero riconducibili alla criminalità organizzata ma, in diversi casi, a ladri occasionali e tossicodipendenti che cercherebbero di mettere a segno furti per comprare anche solo qualche dose di stupefacenti.