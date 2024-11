La Polizia di Stato, segnatamente personale del Commissariato “Zisa-Borgo Nuovo”, ha tratto in arresto un 18enne cittadino residente in provincia, poiché responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’arresto è l’esito di un capillare pattugliamento del territorio del capoluogo palermitano che, nella zona di piazzale John Lennon a tarda sera, ha consentito ai poliziotti di sorprendere un gruppo di tre ragazzi, probabilmente impegnati in un’attività di compravendita di droga.

La reazione

La reazione dei giovani, alla vista della volante della Polizia di Stato, è stata infatti quella di scappare in più direzioni ma tutti e tre sono stati raggiunti e sottoposti ad un controllo. Addosso ad uno dei tre fermati è stato trovato un panetto di 100 grammi di hashish, occultato nelle parti intime. Lo stupefacente è stato naturalmente sequestrato.

In considerazione della circostanza che il giovane risiede in provincia, è probabile che fosse venuto a Palermo per rifornirsi di hashish o per rifornire acquirenti. Anche su questo sono in corso indagini. Il provvedimento di arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri della Compagnia di Monreale hanno condotto un’operazione di controllo del territorio per contrastare l’illegalità diffusa. L’attività si è concentrata sulla prevenzione e repressione della guida in stato di ebbrezza e del consumo di stupefacenti.

Arresti domiciliari violati e patenti ritirate

Durante i controlli, una donna di 49 anni agli arresti domiciliari è stata denunciata per evasione. Due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Un’altra automobilista è stata denunciata per guida senza patente.

Segnalazioni per possesso di stupefacenti

Due persone sono state segnalate alla Prefettura di Palermo per possesso di modiche quantità di marijuana e hashish.

Controlli dei Carabinieri lungo la costa tra Trappeto e Balestrate, un arresto e diverse denunce

Nei giorni scorsi un giovane di 23 anni è stato arrestato a Trappeto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, in supporto ai Carabinieri della locale Stazione, ha rinvenuto circa 300 grammi tra hashish e marijuana. L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo.

Denuncia per porto abusivo di coltello a Balestrate

A Balestrate, i Carabinieri hanno denunciato un 40enne per porto non giustificato di coltello a serramanico. L’uomo è stato trovato in possesso dell’arma durante un controllo in strada, senza un valido motivo che ne giustificasse il porto. La denuncia è stata presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

Like this: Like Loading...