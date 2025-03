E’ stato sorpreso all’interno dell’istituto scolastico “Pio La Torre” di via Nina Siciliana intento a rubare materiale scolastico. L’arresto del 35enne è uno dei cinque avvenuti nella serata di sabato e la notte di domenica durante i controllo da parte della polizia di Stato a Palermo.

Gli arresti sono stati eseguiti nell’area della stazione centrale, piazza Villena, il mercato di Ballarò e le strade della movida, con un’attenzione particolare ai luoghi più esposti a episodi di criminalità durante il weekend.

Il tentato furto in una scuola

Intorno alle 20 gli agenti del Commissariato di Porta Nuova hanno arrestato un palermitano di 35 anni sorpreso nell’istituto scolastico “Pio La Torre” di via Nina Siciliana mentre tentava di rubare materiale scolastico. L’uomo ha tentato la fuga, ma è stato bloccato nei pressi di via degli Emiri. Oltre all’arresto per tentato furto aggravato, è stato denunciato per il possesso ingiustificato di un taglierino.

Furto alla Rinascente

Il primo arresto quando i poliziotti del commissariato “Centro” hanno bloccato una cittadina straniera che tentava di rubare merce per un valore di 300 euro nella Rinascente di via Roma. La donna dovrà rispondere del reato di tentato furto.

Evasione dagli arresti domiciliari

Nel quartiere di Villagrazia, gli agenti della volante Oreto hanno arrestato un 40enne per il reato di evasione. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione e fermato per un controllo.

Furto in un negozio di abbigliamento

Alle 4.30 del mattino, la Polizia ha bloccato due palermitani, di 24 e 31 anni, sorpresi a rubare all’interno di un negozio di abbigliamento in viale Michelangelo. I due, scoperti da una pattuglia di vigilanza privata, hanno tentato la fuga dopo una breve colluttazione con gli addetti alla sicurezza. L’intervento tempestivo delle volanti ha permesso di intercettarli e arrestarli in flagranza di reato per furto aggravato in concorso. La refurtiva, del valore di circa 1.000 euro, è stata recuperata e restituita al proprietario del negozio.

Denuncia per guida senza patente

Infine, un giovane è stato denunciato per guida senza patente in Corso dei Mille. Lo stesso reato gli era già stato contestato in passato.