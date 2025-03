L’ultima rissa con possibili colpi di pistola sarebbe avvenuta la scorsa notte. Nessuna denuncia ma una segnalazione arrivata alle forze dell’ordine. Il clima allo Zen dopo gli arresti di febbraio è diventato incandescente.

Questa mattina nel quartiere sono in corso controlli da parte di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e cani antidroga. In queste ultime settimane si sono registrati diversi colpi di pistola esplosi contro abitazioni e magazzini.

Un garage in via Fausto Coppi è stato crivellato di colpi. Così come le persiane di un’abitazione o un centro scommesse in via Ignazio Mormino. Diverse le auto andate in fiamme. La tensione è salita dopo il ferimento e l’aggressione di un giovane di 31 anni che si trova ancora ricoverato sempre in gravi condizioni all’ospedale di Villa Sofia con diverse coltellate al petto.

Al centro della faida ci sarebbe il controllo dello spaccio allo Zen, ma anche quello delle scommesse clandestine.