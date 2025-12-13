La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino palermitano di 57 anni, già noto alle forze dell’ordine e attualmente sottoposto al regime della sorveglianza speciale. L’uomo è ritenuto responsabile del reato di furto aggravato dopo aver sottratto merce da una farmacia in zona Pitrè.

L’uomo si sarebbe introdotto nell’esercizio commerciale e avrebbe prelevato dagli espositori interni diversi articoli di bigiotteria. L’allarme è scattato grazie alla prontezza di una dipendente della farmacia che, accortasi immediatamente dell’ammanco, ha contattato il numero d’emergenza.

I sistemi di videosorveglianza decisivi

Il tempestivo intervento di una pattuglia del Commissariato “Porta Nuova” ha permesso di avviare subito le indagini. La visione delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza è stata cruciale: i filmati hanno infatti consentito di risalire all’identità del presunto autore, un cinquantasettenne della zona con numerosi precedenti e, non da ultimo, vincolato alla misura della sorveglianza speciale.

Sulla base degli elementi raccolti, le pattuglie di zona, in particolare quelle dei Commissariati “Porta Nuova” e “Oreto”, hanno subito intuito il possibile percorso di fuga dell’uomo. Hanno così circoscritto l’area di ricerca e battuto le vie limitrofe.

Bloccato in piazza Indipendenza con la refurtiva addosso

Il cerchio si è chiuso in Piazza Indipendenza. Lì gli agenti hanno intercettato e bloccato l’uomo. Nel corso della perquisizione, all’interno del suo giubbotto, sono stati rinvenuti gli articoli di bigiotteria sottratti, ancora muniti di etichetta.

La merce è stata riconosciuta senza esitazioni dalla dipendente della farmacia e le è stata immediatamente riconsegnata. L’uomo, che ha ammesso le proprie responsabilità, è stato tratto in arresto. Il provvedimento è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria.