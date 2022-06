La 70ma puntata del talk show di Massimo Minutella

SOS Pesca e agricoltura: il settore primario siciliano è in ginocchio. Dopo due anni durissimi causati dal Covid, adesso il settore è a rischio sopravvivenza per il caro carburanti. E’ una crisi che arriva da lontano ed è aggravata dal conflitto tra Ucraina e Russia che ha fatto schizzare alle stelle il costo del carburante per i motopescherecci e per le imbarcazioni della nostra flottiglia. La stessa crisi la devono affrontare anche i produttori di cereali, alle prese con il caro fertilizzanti.

E’ questo l’argomento principale della puntata di Casa Minutella, in onda domani su BlogSicilia.it e Video Regione (canale 14 del digitale terrestre). Ne parleremo con l’assessore alle risorse agricole ed alla Pesca della Regione siciliana, Toni Scilla e con Salvatore Puglisi del Consorzio Crisma. Insieme a Massimo Minutella, al dibattito prendono parte i giornalisti Claudia Campese (direttore Meridionews) e Nino Amadore (Sole24Ore).

Nella seconda parte del programma interviene il professore Maurizio Carta, urbanista, architetto e docente Ordinario al Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, specializzato in progettazione urbanistica e pianificazione territoriale. Infine, spazio anche allo spettacolo con Roy Paci.