Niente sospensione dell’erogazione idrica a Partanna Mondello e a Cruillas. Oggi e domani (3 e 4 febbraio) non verranno chiusi i rubinetti da parte dell’acquedotto di Palermo. A comunicarlo è la stessa Amap che spiega la scelta con l’esigenza di “mitigare le problematiche connesse con le interruzioni di servizio verificatesi nei giorni scorsi in alcuni distretti di distribuzione della rete idrica della città di Palermo”.

Una settimana senza interruzione della distribuzione

In buona sostanza i guasti che hanno portato ad alcune interruzioni anno compensati per evitare che nelle zone interessate 8o in parte di esse) la carenza d’acqua possa portare conseguenze più rilevanti e l’insorgere di proteste,

“Nella prima settimana di febbraio non sarà attuato il razionamento dell’erogazione idrica nei distretti Partanna-Mondello (previsto per domani, lunedì 3 febbraio) e Cruillas (previsto per martedì 4 febbraio)” si legge nella nota di Amap.

Non solo buone notizie

Ma nella nota di Amap non ci sono solo buone notizie “All’interno del distretto Partanna-Mondello si potranno comunque verificare disservizi localizzati alle utenze delle vie Atlante, Pandora e zone limitrofe a causa di lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica. Ogni ulteriore dettaglio sarà disponibile sul sito dell’azienda oppure telefonando al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).

La tabella completa dei razionamenti

Il razionamento idrico a Palermo non riguarda l’intera città ma soltanto alcune zone dove l’acqua viene tolta per un giorno a settimana. Al netto delle modifiche di questa settimana, il piano prevede alcune interruzioni fisse che è stato integrato di recente:

Lunedì al razionamento già previsto nelle zone di Arenella, Boccadifalco, Bonagia, Falsomiele, Borgo Nuovo e Calatafimi Villa tasca si aggiunge Partanna Mondello.

Martedì a Cep, vergine Maria, Addaura, Cruillas, Michelangelo, Croce verde Ciacullo, lanza di scalea si aggiungono le zone Lazio, Don Bosco e via dei Leoni.

Mercoledì a Marinai Alliata, Molara, Oreto Nuova, Pallavicino, Castelforte e Pietratagliata si aggiungono via La Malfa, Cardillo, Marinella, Sferracavallo e Tommaso Natale.

Giovedì a Resuttana, Roccella, Zen, Villagrazia alta e bassa si aggiungono Strasburgo, Manolfo, San Lorenzo, via Trabucco e santa Maria di Gesù bassa

Venerdì, fino ad ora esente da razionamenti, diventa giorno senz’acqua per Villa Adriana e Monte Ercta mentre sabato toccherà a Boccadifaldo e Baida