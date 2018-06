Funzionario sospeso e messo a disposizione con lo stipendio dimezzato e senza la possibilità di firmare atti amministrative. Sergio Pollicita, dirigente del comune di Palermo molto noto e da ultimo capo di gabinetto del sindaco Orlando è stato sospeso cautelativamente dalla’incarico.

La decisione assunta dall’amministrazioen comunale sorprese. La scorsa settimana Pollicita era stato condannazto per abuso d’ufficio relativamente ad una delibera firmata nel 2014 (leggi qui la vicenda). Una condanna ad un anno che in passato non avrebbe causato la decadenza da alcun incarico. Ma la Legge Severino ha introdotto norme specifiche per chi è condannato per reati contro la Pubblica Amministrazione e il dirigente, uomo di punta dell’amministrazione orlando, è incappato nelle maglie della norma.

A ricorire le funzione di capo di gabinetto al momento sarà la vice Licia Romanpo ma solo fino a quando non sarà fatta una nuova nomina.

