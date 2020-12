per sostenere le imprese artigiane e commerciali

“Nel triennio 2020-2022 saranno quasi 17 milioni i fondi stanziati dal governo nazionale per la Sicilia, per sostenere le imprese artigiane e commerciali delle aree interne dell’Isola. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale e mira ad aiutare le comunità locali maggiormente bisognose di un sostegno, utilizzando i criteri della perifericità e della minore dimensione demografica. Da sempre ci battiamo affinché nessuno rimanga indietro, e questo vale in questo caso per i piccoli comuni siciliani”. Lo dichiara la parlamentare Roberta Alaimo del Movimento 5 Stelle.

Il contributo medio per un Comune con meno di 1000 abitanti sarà di circa 43.000, per i Comuni delle fasce intermedie sarà di circa 71.000 (tra 1000 e 2000 abitanti) e 100.000 euro (tra 2000 e 3000 abitanti). I Comuni con una popolazione compresa tra i 3000 e i 5000 abitanti riceveranno in media 142.000 euro.

Di seguito i dati aggregati della Sicilia per il triennio 2020-2022:

16.704.080 in Sicilia

7.220.237 per la provincia di Messina

4.212.147 per la provincia di Palermo

1.618.486 per la provincia di Agrigento

1.132.104 per la provincia di Catania

800.704 per la provincia di Caltanissetta

610.484 per la provincia di Trapani

498.283 per la provincia di Siracusa

406.083 per la provincia di Enna

205.552 per la provincia di Ragusa

Ecco l’elenco dettagliato comune per comune:

COMUNE PROVINCIA Fondi 2020-22

Alessandria della Rocca AG 102.097

Bivona AG 104.608

Burgio AG 101.240

Calamonaci AG 97.548

Caltabellotta AG 104.401

Camastra AG 100.679

Cianciana AG 104.106

Comitini AG 96.307

Lucca Sicula AG 98.700

Montallegro AG 101.240

Montevago AG 102.806

San Biagio Platani AG 103.249

Sant’Angelo Muxaro AG 97.518

Santa Elisabetta AG 100.827

Santo Stefano Quisquina AG 105.228

Villafranca Sicula AG 97.932

Acquaviva Platani CL 96.159

Campofranco CL 102.806

Marianopoli CL 98.847

Milena CL 102.717

Resuttano CL 100.059

Sutera CL 97.754

Vallelunga Pratameno CL 103.928

Villalba CL 98.434

Castel di Iudica CT 105.435

Castiglione di Sicilia CT 103.219

Licodia Eubea CT 103.190

Maletto CT 104.755

Maniace CT 104.726

Mazzarrone CT 105.051

Milo CT 96.543

Mirabella Imbaccari CT 105.642

San Cono CT 101.388

San Michele di Ganzaria CT 103.603

Sant’Alfio CT 98.552

Aidone EN 105.730

Cerami EN 100.354

Gagliano Castelferrato EN 104.490

Sperlinga EN 95.509

Alcara li Fusi ME 99.320

Alì ME 95.480

Antillo ME 95.864

Basicò ME 95.037

Capizzi ME 103.190

Capri Leone ME 105.199

Caronia ME 103.781

Casalvecchio Siculo ME 95.687

Castel di Lucio ME 97.105

Castell’Umberto ME 103.042

Castelmola ME 96.721

Castroreale ME 101.063

Cesarò ME 100.945

Falcone ME 101.831

Ficarra ME 97.932

Fiumedinisi ME 97.932

Floresta ME 94.830

Fondachelli Fantina ME 96.632

Forza d’Agrò ME 96.130

Francavilla di Sicilia ME 104.785

Frazzanò ME 95.332

Galati Mamertino ME 101.240

Gallodoro ME 94.712

Graniti ME 97.991

Gualtieri Sicaminò ME 98.670

Leni ME 95.450

Letojanni ME 102.126

Librizzi ME 98.552

Limina ME 95.509

Longi ME 97.961

Malfa ME 96.484

Malvagna ME 95.391

Mandanici ME 94.919

Mazzarrà Sant’Andrea ME 98.227

Merì ME 101.033

Militello Rosmarino ME 97.105

Mirto ME 96.425

Mistretta ME 105.523

Moio Alcantara ME 95.480

Monforte San Giorgio ME 101.506

Mongiuffi Melia ME 94.919

Montagnareale ME 98.257

Montalbano Elicona ME 100.768

Motta Camastra ME 95.687

Motta d’Affermo ME 95.450

Naso ME 104.696

Novara di Sicilia ME 97.489

Oliveri ME 100.679

Pettineo ME 97.430

Piraino ME 104.933

Raccuja ME 96.455

Reitano ME 95.657

Roccafiorita ME 94.623

Roccavaldina ME 96.661

Roccella Valdemone ME 95.244

Rodì Milici ME 100.590

San Fratello ME 104.549

San Marco d’Alunzio ME 99.763

San Pier Niceto ME 101.772

San Piero Patti ME 101.890

San Salvatore di Fitalia ME 96.986

San Teodoro ME 97.843

Sant’Angelo di Brolo ME 102.953

Santa Domenica Vittoria ME 96.248

Santa Lucia del Mela ME 105.464

Santa Marina Salina ME 95.893

Santo Stefano di Camastra ME 105.642

Savoca ME 98.759

Sinagra ME 101.388

Torrenova ME 105.228

Tripi ME 95.716

Tusa ME 102.008

Ucria ME 96.455

Alia PA 104.371

Alimena PA 100.177

Aliminusa PA 96.898

Baucina PA 100.295

Bisacquino PA 105.080

Blufi PA 96.455

Bompietro PA 97.577

Caltavuturo PA 104.844

Campofelice di Fitalia PA 94.889

Campofiorito PA 96.927

Castellana Sicula PA 103.869

Castronovo di Sicilia PA 103.042

Cefalà Diana PA 96.514

Chiusa Sclafani PA 101.654

Ciminna PA 104.667

Collesano PA 105.021

Contessa Entellina PA 98.670

Geraci Siculo PA 98.847

Giardinello PA 100.768

Giuliana PA 99.261

Godrano PA 96.750

Gratteri PA 96.130

Isnello PA 97.991

Mezzojuso PA 102.422

Montemaggiore Belsito PA 103.308

Palazzo Adriano PA 100.472

Petralia Soprana PA 103.278

Petralia Sottana PA 101.506

Polizzi Generosa PA 103.397

Pollina PA 102.806

Prizzi PA 105.612

Roccamena PA 97.961

Roccapalumba PA 101.092

San Mauro Castelverde PA 98.434

Santa Cristina Gela PA 96.484

Sciara PA 101.890

Scillato PA 95.066

Sclafani Bagni PA 94.830

Ustica PA 97.695

Valledolmo PA 104.224

Ventimiglia di Sicilia PA 99.615

Vicari PA 101.358

Giarratana RG 102.599

Monterosso Almo RG 102.953

Buccheri SR 100.206

Buscemi SR 96.484

Cassaro SR 95.568

Ferla SR 101.092

Portopalo di Capo Passero SR 104.933

Buseto Palizzolo TP 102.510

Favignana TP 105.080

Poggioreale TP 98.198

Salaparuta TP 98.641

San Vito Lo Capo TP 105.701

Vita TP 100.354