E’ in corso di monitoraggio la situazione in merito alle precipitazioni di questa mattina a monte della Circonvallazione di Palermo.

Dopo i fatti dello sorso luglio è alta l’attenzione dell’amministrazione comunale per gli eventi atmosferici previsti dal servizio metereologico. Il comune ha infatti disposto in via prudenziale i sottopassi della circonvallazione di Palermo dandone comunicazione, per la chiusura immediata, alle ore 13.50 della giornata odierna.

Ieri era stata annunciata allerta gialla per le precipitazioni in arrivo.

AGGIORNAMENTO

SOTTOPASSI APERTI. PATTUGLIE PM E SQUADRA AMAP SUL POSTO

A seguito di verifica effettuata da personale della Polizia Municipale e di AMAP, tutti i sottopassi sono stati riaperti. La Protezione Civile monitora la situazione. Eventuali aggiornamenti in tempo reale saranno diffusi tramite questo canale. Tre pattuglie di PM ed una squadra di AMAP sono incaricate del monitoraggio costante della situazione oggi e domani. Eventuali aggiornamenti in tempo reale tramite il canale Telegram t.me/ProtezioneCivilePalermo