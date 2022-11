Randazzo e Bruschetta: "Comune intervenga su via Emily Balch"

Infiltrazioni d’acqua evidenti, ferri esposti ed estesi fenomeni di degrado: la situazione al sottopasso di via Emily Balch, snodo focale del quartiere Villagrazia di Palermo, rimane sempre la stessa. La struttura versa infatti in uno stato di evidente abbandono, segnalato da diversi cittadini dell’area della III Circoscrizione. “E’ da tempo che continuiamo a ricevere segnalazioni dei residenti – ha commentato il consigliere Saverio Bruschetta -. Ci sono delle perdite d’acqua, che creano problemi a chi deve attraversare. Occorre che gli uffici competenti si attivino per mettere in campo una manutenzione seria. Si deve fare al più presto”.

Randazzo (M5S): “Comune intervenga, rischio ammaloramento”

Un concetto ribadito anche dal capogruppo del M5S a Sala delle Lapidi Antonino Randazzo. L’esponente pentastellato si è recato sul posto, dopo aver avuto un interlocuzione con gli uffici comunali sul tema del sottopasso di Villagrazia. “A seguito delle segnalazioni dei cittadini, ci siamo subito attivati per ottenere la manutenzione della struttura. Abbiamo inviato una nota al Comune, che ci ha risposto che sono stati fatti degli interventi nel 2018. Ma oggi la situazione è la seguente. Ci sono delle infiltrazioni d’acqua. C’è il rischio di un ammaloramento continuo. Chiederemo quindi una verifica rispetto allo stato dell’arte del sottopasso e di attivare le procedure di manutenzione. Ciò al fine di impedire un ulteriore corrosione della struttura che, tra l’altro, subisce un continuo abbandono di rifiuti e la mancanza d’illuminazione. Chiediamo all’Amministrazione di attivarsi, per impedire che un problema attuale possa ingrandirsi, mettendo a rischio la tenuta del ponte di Villagrazia.

La vicenda del sottopasso di Villagrazia

Una struttura, quella di Villagrazia, che attende da anni degli interventi di manutenzione. Lavori parzialmente eseguiti in passato, come quelli intrapresi a fine 2017. Allora, il Comune di Palermo fu costretto a chiudere via Emily Balch in entrambi i sensi di marcia per alcuni giorni. Ciò a causa del cedimento di alcni elementi delle travi del sovrappasso.

Nonostante quanto fatto in precedenza, la struttura rimane in una situazione di deciso ammaloramento. Per risolvere definitivamente l’evidente quadro di degrado del viadotto, servirebbero opere di manutenzione più organiche. Ciò in particolare sugli appoggi del ponte. Esigenza riconosciuta e ricompresa anche all’interno dell’accordo quadro su passi e sottopassi 2017-2020, sottoscritto dal Comune di Palermo il 9 febbraio 2021. Un capitolo di spesa che comprende al suo interno fondi per circa due milioni di euro.

Atto che, però, vede al suo interno una serie di opere strategiche per la viabilità del capoluogo siciliano. Fra queste rientra, ad esempio, il sottopasso di via Francesco Crispi. Situazione che, ovviamente, rallenta l’iter dei lavori a Villagrazia. I tecnici seguiranno l’ordine cronologico delle opere, fino ad esaurimento fondi. Il sottopasso dovrà quindi attendere il proprio turno. Prima di intervenire comunque, si dovrà procedere con la progettazione. Ciò per valutare modalità ed importo dei lavori.