Il caso di via Emily Balch

I sottopassi di viale Regione Siciliana, a Palermo, hanno vissuto giorni migliori. Un’emergenza, quella infrastrutturale, che va al di là delle criticità vissute dal ponte Corleone. Opera per la quale sono stati di recente consegnati i lavori. A dimostarlo vi è il caso di via Emily Balch, sottopasso situato ad una cinquantina di metri di distanza, in linea d’aria, dal viadotto sul fiume Oreto. Struttura, quella che collega le due sponde di Villagrazia, che ha vissuto giorni migliori.

Sottopasso via Emily Balch rimane nel degrado

Un’arteria stradale nella quale, rispetto alla nostra ultima visita di gennaio, non si è mossa foglia. Le infiltrazioni sul tetto continuano imperterrite a far piovere acqua sulle aree destinate ai pedoni. Perdita di liquidi che, secondo quanto riferirono gli uffici comunali, era dovuta ad “alcune buche presenti sul marciapiede” di viale Regione Siciliana. Avvallamenti dovuti alla “presenza di alcuni alberi, sui quali l’Amministrazione ha chiesto in passato di intervenire”. Fatto che, logicamente, ha provocato la comparsa di umidità e il danneggiamento di alcuni elementi esterni della struttura. Tra questi alcuni ferri di contenimento, rimasti esposti all’aria e che, di conseguenza, si sono ossidati.

La vicenda del sottopasso di Villagrazia

Una struttura, quella di Villagrazia, che attende da anni degli interventi di manutenzione. Lavori parzialmente eseguiti in passato, come quelli intrapresi a fine 2017. Allora, il Comune di Palermo fu costretto a chiudere via Emily Balch in entrambi i sensi di marcia per alcuni giorni. Ciò a causa del cedimento di alcni elementi delle travi del sovrappasso.

Nonostante quanto fatto in precedenza, la struttura rimane in una situazione di deciso ammaloramento. Per risolvere definitivamente l’evidente quadro di degrado del viadotto, servirebbero opere di manutenzione più organiche. Ciò in particolare sugli appoggi del ponte. Esigenza riconosciuta e ricompresa anche all’interno dell’accordo quadro su passi e sottopassi 2017-2020, sottoscritto dal Comune di Palermo il 9 febbraio 2021. Un capitolo di spesa che comprende al suo interno fondi per circa due milioni di euro.

Atto che, però, vede al suo interno una serie di opere strategiche per la viabilità del capoluogo siciliano. Fra queste rientra, ad esempio, il sottopasso di via Francesco Crispi. Situazione che, ovviamente, rallenta l’iter dei lavori a Villagrazia. I tecnici seguiranno l’ordine cronologico delle opere, fino ad esaurimento fondi. Il sottopasso dovrà quindi attendere il proprio turno. Prima di intervenire comunque, si dovrà procedere con la progettazione. Ciò per valutare modalità ed importo dei lavori.