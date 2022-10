Si attendeva un restringimento del cantiere entro 30 giorni

Niente riapertura parziale: la corsia del sottopasso di via Crisipi, in direzione Cala, rimane al momento chiusa al traffico. Ciò in seguito all’esecuzione, attualmente in essere, dei lavori di manutenzione sui coprimuro laterali della struttura. La ditta sta lavorando per sostituire le parti logorate ed inserire i nuovi elementi architettonici. Un cantiere che avrebbe dovuto subire una contrazione entro la fine di settembre, permettendo una riapertura, seppur parziale, della sede stradale. Fatto che però non è avvenuto, lasciando la situazione immutata.

Corsa rimane chiusa al traffico

Elemento, quello sopra richiamato, previsto dalle due ordinanze emesse il 10 agosto scorso dall’Ufficio Mobilità del Comune di Palermo. La strada sarebbe dovuta rimanere totalmente chiusa per 30 giorni lavoratori a partire dall’avvio dei lavori. Stop al passaggio dei mezzi che avrebbe dovuto poi lasciare il passo ad una limitazione stradale ad una sola corsia. L’area di cantiere doveva così contrarsi in un’area di cantiere più ristretta, permettendo il passaggio dei mezzi anche sulla corsia centrale del sottopasso. Scelta al momento accantonata, con la corsia rimasta al momento sbarrata. Il traffico rimane così deviato sulla bretella che si muove in direzione piazza XIII Vittime.

I lavori in Crispi: un lungo iter burocratico

Interventi inseriti addirittura all’interno dell’accordo quadro 2017-2020 sottoscritto il 9 febbraio 2021 alla presenza dell’ex assessore Maria Prestigiacomo e dei responsabili della ditta Tecno Costruzioni, che si è aggiudicata i lavori. Lavori rallentati da una serie di intoppi burocratici. Fra questi, la redazione per il cosiddetto piano di sicurezza. Un documento pronto dopo diversi mesi di attesa, derivati in parte dall’esigenza di adeguare i lavori di cantieri all’attuale emergenza covid19. Ma quando quest’atto ha avuto finalmente il via libera, sono arrivate altre difficoltà, tra cui la scadenza di alcuni atti propedeutici alla redazione dei contratti attuativi. Fatto a cui si è affiancato l’avvio dei lavori per il rifacimento dell’impianto d’illuminazione del sottopasso, finanziato con i fondi residuali PON METRO utilizzati per rifare le strutture dell’area di Foro Umberto I.

Lavori in via Crispi, il cambio alla viabilità

Interventi, quelli sul sottopasso di via Crispi, che hanno comportato importanti modifiche alla viabilità dell’asse del porto di Palermo. Cambi sui quali l’Ufficio Mobilità ha emanato ben due ordinanze, ovvero la 987 e la 988. Documenti sottoscritto dal dirigente Sergio Maneri il 10 agosto scorso.

Secondo quanto previsto dalla prima ordinanza, c’è stata la chiusura al transito la corsia in direzione Cala. Divieto di transito che, in linea teorica, doveva essere di trenta giorni lavorativi a partire dalla data di inizio lavori. Stop al transito che doveva diventare parziale nella seconda fase degli interventi, con la chiusura che doveva riguardare soltanto l’area di cantiere, lasciando così libera una corsia larga circa tre metri. Cosa ad oggi non avvenuta. Per l’intera durata del cantiere, è stato istituito il divieto di sosta nel tratto laterale compreso fra via Onorato e via San Sebastiano. Ciò per facilitare il deflusso dei mezzi in direzione Cala o, in alternativa verso via Cavour.

Una volta ultimati i lavori in direzione Cala, si passerà al lato in direzione piazza della Pace, ovvero quello più coinvolto nel passaggio dei mezzi pesanti in direzione degli imbarcaderi del porto. Anche in questo caso, vi sarà una prima fase di chiusura totale, della durata di trenta giorni. Stop alla circolazione che diventerà parziale nella fase due. Per l’intera durata dei lavori, è prevista l’instaurazione del regime di divieto di sosta nella corsia laterale, nel tratto compreso fra via Filippo Patti e via Sammuzzo.

Sospensione Ztl in alcune strade

Passaggio chiave del piano anti-traffico del Comune di Palermo è stato quello della sospensione della Ztl in alcune strade target. Ciò per limitare il più possibile i disagi alla circolazione dei mezzi. A tal proposito, il servizio Mobilità urbana e Trasporto pubblico di massa, di concerto con l’assessore alla Mobilità e il sindaco, ha predisposto alcune azioni di mitigazione degli impatti negativi per la circolazione per alleviare il disagio dei cittadini. La riapertura parziale della Zona a Traffico Limitato si muove proprio in tal senso. Mossa che era stata già chiesto in passato da alcuni consiglieri comunali e da alcuni residenti proprio dell’area del porto.

La sospensione della Ztl centrale dalle 8 alle 20 riguarda così via Roma, via Squarcialupo e via Castello. Le limitazioni resteranno invece in vigore lungo le altre strade all’interno del perimetro. Così come resterà attiva la Ztl notturna durante tutto lo svolgimento dei lavori. L’ordinanza emanata dall’Ufficio Mobilità del Comune ha istituito, inoltre, il divieto di transito dei mezzi pesanti, superiore a 3,5 tonnellate nell’area del cantiere, con obbligo di svolta a destra in uscita dall’area portuale. A tal proposito, è stato istituito un percorso alternativo, mediante il posizionamento di segnaletica, lungo le vie Squarcialupo e Castello.