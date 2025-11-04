Venerdì 7 novembre, alle 22,30, il PunkFunk di Palermo (via Napoli 8-10) accende ancora una volta la sua anima live. Lo fa con un appuntamento molto speciale, che unisce Anna Dukke, cantante di musica roots americana originaria di La Mancha (Spagna), insieme ai Marco J and The Jaywalkers, band rock’n’roll siciliana. Il palco del PunkFunk Sidekick sarà cornice di uno spettacolo in cui energia ed emozione si fondono, per un percorso musicale dinamico e inedito, sicuramente contraddistinto dall’originalità.

Anna Dukke è una viaggiatrice instancabile, che ha trasformato le sue esperienze negli EP “Broken Chains” e “Black Honey”, prodotti rispettivamente da Al Dual ed Ely Agramunt e pubblicati da Folc Records. La sua musica unisce Gospel, R’n’B, Soul, Rockabilly e Country, dando vita a brani autentici e carichi di emozione. Ogni suo concerto è un’esperienza intensa, guidata da una voce potente ed eclettica.





Ha all’attivo due grandi tour in Spagna e numerosi concerti in Europa, Stati Uniti e Messico e, nel maggio scorso, ha pubblicato il singolo Burn. Il mese di novembre la vede suonare per la prima volta in Sicilia per un mini tour di 3 concerti, più un secret concert insieme ai Marco J and The Jaywalkers che, per l’occasione, si presenteranno in trio, con una formazione composta da Marco J alla chitarra, Federico Chisesi alla batteria e Alessandro Sicorello al basso, guest del progetto.

Il live di venerdì 7 novembre al PunkFunk Sidekick, con ingresso gratuito, segna l’inizio del mini tour di Anna Dukke ed è l’occasione ideale per vivere un’esperienza unica ed autentica, che nasce dal palco e arriva dritta all’anima. La proposta di musica dal vivo continua anche sabato 8 novembre, con i dei Sons of Viljems (post-rock/experimental da Londra), sempre alle 22,30 e sempre con ingresso gratuito.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8-10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 22:30

Prezzo: 0.00

Link: https://www.instagram.com/punkfunkpa/

