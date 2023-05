Vela d’altura, venerdì 19 maggio regata dal golfo di Mondello verso Trapani

È ancora South Kensington protagonista al campionato nazionale d’area Isole Sicilia e Sardegna in corso di svolgimento a Palermo. La barca armata da Massimo Licata D’Andrea del Club Canottieri Roggero di Lauria è infatti in testa dopo la seconda giornata e quattro prove totali con lo stesso rendimento delle prime due regate a bastone disputate nel golfo del capoluogo siciliano.

In classifica generale al secondo posto si conferma il Dufour 34 Parallelo 38 di Enzo Ricordo dello Yacht Club Capo D’Orlando che ha ottenuto un terzo e un quarto posto. In rimonta rispetto al quinto posto della prima giornata QQ7 armato da Michele Zucchero della sezione di Palermo della Lega Navale Italiana che con il suo Vismara 41 ha ottenuto un secondo e un primo posto balzando sul gradino più basso del podio provvisorio. Completano la top ten dopo quattro prove Indian To Be al quarto posto e a seguire Sekeles, Scursunera, scivolato dal terzo al sesto posto, Mago Blu, Quattrogatti, Star Fly e Iride.

A spingere le barche nel golfo di Palermo un vento fra i 10 e i 12 nodi con punte di 14 che soffiava da est. Il comitato di regata ha fatto la stessa scelta di ieri posticipando di due ore il via riuscendo ad approfittare di condizioni meteo favorevoli. Ad organizzare il Campionato Nazionale d’Area Isole Sicilia e Sardegna i Circoli Velici Riuniti di Palermo che vedono insieme le eccellenze cittadine del settore: Club Canottieri Roggero di Lauria, Lega Navale di Palermo, Circolo della Vela Sicilia, Società Canottieri Palermo, Yacht Club Mediterraneo, Velaclub Palermo, Centro Velico Siciliano e Circolo Velico di Sferracavallo.

La top ten

South Kensinghton – Roggero di Lauria 6 punti

Parallelo 38 – Y. C. Capo d’Orlando, 12 punti

QQ7 – Lni Palermo, 13 punti

Indian To Be – V. C. Termini Imeresa, 17 punti

Sekeles – Lni Messina, 19 punti

Scunsunera – C. V. Siciliano, 20 punti

Mago Blu – Lni Palermo Centro, 28 punti

Quattrogatti – S.C. Palermo, 37 punti

Star Fly – Yc Mediterraneo, 40.5 punti

Iride – Vela Club Palermo, 40.5 punti.

La terza giornata, da Palermo la flotta va a Trapani

Oggi, venerdì 19 maggio, la terza giornata di regate con la prova costiera che porterà la flotta a Trapani. Il segnale di avviso per la partenza, che avverrà dal golfo di Mondello vicino alla spiaggia per permettere agli appassionati di seguire tutte le fasi, sarà dato alle 10,55. La prova odierna conclude il campionato nazionale d’Area Isole Sicilia e Sardegna e contestualmente varrà anche come prima prova del trofeo “La Rotta dei Florio”.

Sabato La Rotta dei Florio

Sabato 20 maggio l’ultimo giorno di regate con la partenza dal golfo di Trapani per la seconda prova del trofeo La Rotta dei Florio con l’arrivo previsto nel golfo di Mondello davanti al Club Canottieri Roggero di Lauria.

I velisti oltre a contendersi il Campionato Nazionale d’Area Isole Sicilia e Sardegna e il trofeo “La Rotta dei Florio” si stanno sfidando per la selezione al Campionato Nazionale Assoluto Orc, in programma a Marina di Carrara a giugno, e lottano anche per i punti necessari all’assegnazione del Trofeo Armatore dell’anno 2023 – Uvai.

Oltre che i circoli velici riuniti, coinvolti nell’organizzazione de “La Rotta dei Florio”, che segue un itinerario che ripercorre la rotta storica delle imbarcazioni commerciali della flotta dei Florio, il Club Canottieri Roggero di Lauria con la collaborazione delle sezioni di Trapani e Palermo della Lega Navale Italiana e dei Circoli velici riuniti di Palermo.

È possibile seguire il Campionato Nazionale d’Area Isole Sicilia e Sardegna attraverso il sito dei Circoli Velici Riuniti (www.circoliveliciriuniti.it). Si potranno vedere dal vivo o in replay le regate tramite pc, tablet o smartphone.