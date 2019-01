l'intervista

Valorizzare i patrimoni storici delle città, producendo souvenir di pregio, ecco re/Enchanting souvenir Urbani, nato a Roma nel 2016 da un’idea di Anna Paola Di Risio e nel 2018, per volontà di Desideria Burgio, artista siciliana, ha preso forma con entusiasmo anche a Palermo.

Spiega Desideria: “è ora di lasciarsi nuovamente incantare dalle storie, gli oggetti, i luoghi, le persone, i simboli della vita urbana e del grande patrimonio culturale delle nostre città”.

I souvenir urbani – aggiunge – sono piccole opere d’arte da indossare, da portare con sé, accanto al cuore.”

Il progetto, nell’utopia pratica di Amin e Thrift, re-enchantment, significa lasciarsi nuovamente incantare dai luoghi simbolici delle città, che non sono più solo i grandi monumenti del passato, ma anche i luoghi delle relazioni, del lavoro, della cultura e dell’incontro sociale, diffusi nei luoghi abitati dal centro alle periferie.

“A questi siti – prosegue la Burgio – noi abbiamo aggiunto degli oggetti, che abbiamo chiamato “souvenir urbani”, perché il souvenir è già di per sé un simbolo del re-incanto”. Si tratta di “oggetti emozionali” a memoria di un frammento di storia urbana, piccolissime opere d’arte che cercano di ripristinare il legame tra il prodotto materiale e la città e di consolidare il senso di appartenenza a una tradizione culturale comune.

Coinvolti numerosissimi artisti, artigiani e designer nella rappresentazione simbolica del patrimonio urbano, che insieme hanno immaginato e realizzato oggetti speciali che evocano monumenti e dettagli caratteristici dei centri urbani, identificando di volta in volta un oggetto simbolico, un’opera, uno stile o una narrazione appartenenti a quel luogo.

Desideria Burgio oltre ad aver coinvolto il capoluogo siciliano con grande entusiasmo, lo ha fatto anche con Siracusa, Taormina, poi Venezia e Milano e, aggiunge : “avremo presto i souvenir di altre splendide città italiane”.

Queste piccole icone artistiche sono commercializzate nei negozi museali, nelle librerie nelle gallerie e in molte boutiques.

Ecco quali sono: Lacunari, Petunia palatina, Al idrisi, Marco Polo, Oche, Il Genio, Passeggiate romane, Malibran, Isola, Priorato, Tintoretto, La Cubula, Tartarughe vagabonde, Eleonora d’Aragona, Il battello fantastico, Piazza Vittorio, Il Giardino delle delizie, Re magi, Matronillae, Colosseo, Gli ori di San Marco, in Vaticano, Pinus Pinea, Dearoma, Etching Rome, Caracalla, Riflessi di laguna, Le finestre del Duomo, Sanctae, Il grande libro del cielo, Trittico romano, Coming out, Plotina, Termini dragons, nicopeia, Carnevale di Venezia, Cupole volanti, El brellin, La realtà esige, Sistro, Le finestre del doge, Sant’Ambrogio, Gorgiera, Rosso van dyck, Passeggiate archeologiche, Colonne di San Lorenzo, Spartacus vs leo, Goti De Fornase, Palma;

Gli artisti:

Desideria Burgio, Cristina Serafini sauli, Giulio Rizzola, Lidia Bisiani lamblin, Stefano Corso, Simona d’Ammassa, Laura Federici, Myriam Bottazzi, Pierluigisiliotti, Letizia Cariello, Andrea Cerquiglini, Sabina Zocchi, Andrea Pinchi, Luigi Ferranti, Laboratori delle porte civiche;

Il team del reincanto:

Anna Paola Di Risio, Desideria Burgio, Rosalia Ceci e Carmina Cirigliano, con il sostegno di Paola Bartuli e Antonella Manto.