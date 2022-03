Si sono concluse a Palermo le riprese

Finite le riprese di “Spaccaossa”, il lungometraggio diretto dal regista Vincenzo Pirrotta che, per l’occasione, è stato anche l’attore protagonista. Sono durate poco più di un mese e Palermo si è trasformata ancora una volta un set cinematografico. “Spaccaossa” è ispirato a una storia vera, accaduta negli anni scorsi nel capoluogo siciliano. “Fine delle riprese – ha detto lo stesso Vincenzo Pirrotta congedandosi da colleghi -, un abbraccio ai miei compagni di viaggio”.

I protagonisti

Insieme a Vincenzo Pirrotta, protagonisti de lo “Spaccaossa” sono stati in questo mese di girato sul set Selene Caramazza, Rory Quattrocchi, Ninni Bruschetta, Simona Malato, Luigi Lo Cascio, Maziar Firouzi, Filippo Luna. Scritto da Vincenzo Pirrotta e Ignazio Rosato, direttore della fotografia Daniele Ciprì, scenografo Lino Fiorito, costumi di Luca Costigliolo. La pellicola è stata prodotta da Attilio De Razza per Tramp Limited con Rai Cinema.

Selene Caramazza: “Si chiude viaggio bellissimo”

“Oggi si conclude un bellissimo viaggio – ha commentato Selene Caramazza -, lascio andare via un personaggio che mi ha dato tanto, e che porterò sempre con me. Ringrazio in primis Vincenzo Pirrotta per la fiducia e la professionalità nell’avermi donato questa perla preziosa. Nulla accade per caso. Ringrazio i miei compagni per aver condiviso insieme questo percorso. Ringrazio la produzione, e tutta la meravigliosa troupe, diventata una seconda famiglia in queste settimane”.

La sinossi

“In un vecchio magazzino, alla periferia del capoluogo siciliano un gruppo di persone frantuma con un trolley pieno di pesi da palestra braccia e gambe. Un’improvvisata organizzazione criminale che, dopo aver mutilato gli arti a vittime consenzienti, simula finti incidenti per riscuotere lauti indennizzi assicurativi di cui solo una minima parte va alle vittime. Una storia miserabile e disperata che avrà diversi sviluppi e colpi di scena…”. Ispirato ad una storia vera che ha visto Palermo protagonista con una serie di operazioni delle forze dell’ordine in questi anni. Scoperte varie truffe alle assicurazioni con incidenti simulati per poter avere il lauto rimborso.