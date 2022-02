via alle riprese

Si gira “La Ragazza di Corleone” la produzione avvia il casting di comparse. La società cinematografica e televisiva Clemart sta cercando su Palermo e provincia comparse tra i 18 e i 75 anni per il film che andrà in onda sulle reti Mediaset. Le riprese si svolgeranno dalla metà di Febbraio. Vengono cercate persone con volti tipicamente siciliani. La ragazza di Corleone vedrà protagonista l’attrice Rosa Diletta Rossi.

Come partecipare ai casting

La partecipazione ai casting avverrà esclusivamente online, scrivendo al seguente indirizzo email: castingtvpalermo@gmail.com. Occorre inviare la copia della carta d’identità e la tessera sanitaria o il codice fiscale fronte e retro in corso di validità, inserire un riferimento telefonico per essere contattati e allegare una foto in primo piano e un’altra a figura intera con il volto ben visibile, non si devono indossare occhiali e non deve essere un selfie.

Selezioni nel rispetto delle normative anti Covid

La società informa che “in relazione alle disposizioni governative e/o regionali, e in ottemperanza al rispetto del protocollo per la tutela dei lavoratori del settore cine-audiovisivo inerente la pandemia Covid-19, per partecipare alle riprese e alla lavorazione del progetto tutti saranno sottoposti a ridosso delle riprese e della lavorazione sul set a test sierologico e/o tampone rino faringeo (in caso di scene a diretto contatto con gli attori della serie) e/o nuovi test validati dal Comitato Tecnico Scientifico. I test saranno effettuati esclusivamente presso strutture indicate dalla produzione”.

La polemica sulla serie

Stanchi di essere associati a storie di mafia, ai boss Totò Riina e Bernardo Provenzano, il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi e l’assessore Giusy Dragna avevano diffidato Mediaset e la Taodue a utilizzare il nome del paese in provincia di Palermo per la preannunciata serie. La fiction, prevista sui canali Mediaset, con protagonista Rosa Diletti Rossi, è la storia di una ragazza appassionata di moda, ma cresciuta in una famiglia mafiosa.