Indagano i carabinieri

Ladri in azione in una lavanderia a gettoni in via Sebastiano La Franca, vicino all’ospedale Policlinico a Palermo. I malviventi sono riusciti a portare via dalla Speed Queen una cassetta contenente il denaro e sono fuggiti con il bottino.

I militari hanno acquisito le immagini riprese da alcuni impianti di videosorveglianza.

Ad accorgersi del furto il titolare che ha chiamato i carabinieri. Sono stati portati via circa 500 euro tra banconote e monete.

Negli ultimi dieci giorni è stata registrata un’escalation di furti ai danni di asili nido, uffici comunali e soprattutto attività commerciali.

In una sola notte, tra il 18 e il 19 dicembre scorsi, i ladri hanno provato a entrare in tre tabaccherie in diversi punti della città, in un emporio gestito da commercianti cinesi e nel bar pasticceria Amari23 di via Emerico Amari dove una guardia giurata è riuscita a sventare l’assalto.