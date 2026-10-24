La banda delle spaccate colpisce ancora. Due colpi a Capaci e Isola delle Femmine: nel mirino un panificio e una farmacia

A Capaci, nel mirino sarebbe finito il Panificio Riccobono, in via Monsignor Siino. I ladri avrebbero infranto il vetro della porta d’ingresso per entrare nell’attività e sottrarre il denaro presente in cassa. L’importo del bottino è ancora da quantificare.

Sono intervenuti i Carabinieri, che stanno esaminando le immagini delle telecamere della zona per cercare di risalire agli autori del colpo.

Un episodio analogo sarebbe avvenuto nella stessa notte anche a Isola delle Femmine, ai danni della Farmacia dell’Isola, con modalità che presenterebbero delle somiglianze.

Non si esclude che i due episodi possano essere collegati, ma saranno gli accertamenti a chiarire eventuali legami tra i furti.