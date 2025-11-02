I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piazza Verdi hanno arrestato un palermitano di 16 anni, accusato di detenzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

I militari impegnati in un servizio di controllo del territorio in via Borgo Nuovo, hanno notato un ragazzo che dopo avere infilato la mano nei pantaloni consegnava un involucro ad altri giovani che poi sono andati via per le vie di Borgo Vecchio.

I carabinieri hanno fermato il giovane pusher di 16 anni che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 19 dosi di crack nascoste negli slip e della somma di 115 euro. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare del collocamento in comunità.