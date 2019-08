I carabinieri hanno arrestato James Jerry Candeh, 30 anni, accusato di spaccio a Ballarò mercato storico di Palermo. L’uomo si trovava già ai domiciliari.

Nel corso della perquisizione i militari hanno trovato 4 grammi di crack nascosto in un contenitore per le vitamine nella specchiera del bagno. Candeh è stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli come disposto dal gip.

(foto di repertorio – sequestro crack Ballarò)