I carabinieri della compagnia di Partinico con i militari del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato marito e moglie di 40 e 37 anni che spacciavano droga in presenza dei figli minorenni.

I due genitori sono stati sorpresi in casa in piazza Duomo a Montelepre mentre passavano la droga utilizzando un paniere con il quale facevano scendere le dosi richieste che, gli acquirenti in strada, prelevavano inserendo all’interno del cestino, il denaro. Grazie al cane antidroga Vera sono state trovate dosi di marijuana e altri 135 grammi.

I genitori sono stati segnalati ai servizi sociali il marito è stato portato nel carcere Pagliarelli mentre la madre si trova ai domiciliari. Gli acquirenti sono stati invece segnalati alla prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.