Controlli del carabinieri a Carini, Terrasini e Isola delle Femmine a cui hanno partecipato le aliquote di primo intervento, il personale della compagnia di intervento operativo del 12º reggimento carabinieri “Sicilia” e le unità del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia.

I militari hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 27enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato fermato mentre si trovava alla guida della propria autovettura; il suo evidente stato di agitazione ha insospettito i Carabinieri, che hanno deciso di procedere a una perquisizione approfondita del veicolo.

All’interno di un borsello in possesso del giovane sono stati rinvenuti quasi 80 involucri di cocaina e 11 stecche di hashish. Fondamentale si è rivelato il contributo del cane antidroga “Ron”, il cui fiuto ha guidato i militari fino a un casale abbandonato nelle campagne di Carini. In quel sito è stato recuperato e sequestrato un ulteriore panetto di hashish del peso di circa 90 grammi, al momento a carico di ignoti. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto del 27enne, disponendo il suo trasferimento presso la Casa Circondariale “Pagliarelli”.

Il bilancio complessivo dell’operazione include diverse altre denunce a piede libero. Un 21enne è stato deferito per guida senza patente e porto di oggetti atti ad offendere, poiché trovato in possesso di un coltello. Due uomini di 46 e 51 anni sono stati invece denunciati per l’omessa custodia di veicoli che erano già stati sottoposti a sequestro amministrativo. Infine, un diciannovenne è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Tutta la droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi del Comando Provinciale di Palermo per le verifiche qualitative e quantitative di rito.