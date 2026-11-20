Una piazza di spaccio protetta da telecamere e strutturata per la vendita “a sportello” è stata smantellata dai Carabinieri nella zona sud-orientale di Palermo. I militari della Stazione di Palermo Acqua dei Corsari, con il supporto dei colleghi della Stazione di Palermo Scalo e della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne palermitano e un 26enne originario di Napoli, entrambi già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli scambi dalla cancellata e il tentativo di disfarsi della droga

L’operazione è scaturita da un mirato servizio di osservazione nei pressi di un’abitazione di corso dei Mille. I militari hanno documentato un collaudato sistema di cessione: gli acquirenti raggiungevano il punto di rifornimento in auto e, attraverso una feritoia ricavata in una cancellata schermata da pannelli oscuranti, consegnavano il denaro ricevendo in cambio le dosi. Dopo aver fermato due clienti appena usciti dalla zona con la droga in tasca — poi segnalati alla Prefettura come assuntori — i Carabinieri hanno fatto scattare il blitz.

Alla vista dei militari, uno dei due indagati ha urlato per avvertire il complice, sbarrando immediatamente la porta blindata dell’appartamento nel tentativo di guadagnare tempo ed eliminare le prove. La mossa si è però rivelata inutile: una squadra appostata a cinturazione sul retro dello stabile ha intercettato e recuperato due panetti di hashish, del peso complessivo di oltre 220 grammi, appena lanciati dalla finestra del bagno.

Telecamere di vedetta e duemila euro nascosti tra la biancheria

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di ricostruire l’intera organizzazione logistica dell’attività illecita. L’accesso ai locali era vigilato da un sistema di videosorveglianza collegato a un monitor installato nel cortile, utilizzato per controllare costantemente la pubblica via e rilevare in anticipo l’eventuale arrivo delle pattuglie. Nascosti all’interno di un calzino riposto tra la biancheria in una camera da letto, i Carabinieri hanno inoltre trovato e sequestrato circa 2.000 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio ritenute provento dello spaccio, insieme a un coltello con la lama ancora intrisa di hashish.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato entrambi gli arresti. La sostanza stupefacente sequestrata è stata infine inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti (LASS) del Comando Provinciale per gli accertamenti qualitativi e quantitativi di rito.