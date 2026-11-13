Un uomo di 51 anni, residente a Monreale e con precedenti di polizia, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della stazione locale, durante i controlli predisposti dalla compagnia di Monreale, avevano avviato un servizio di osservazione dopo aver notato un viavai vicino all’abitazione dell’uomo, elemento che lasciava presumere un’attività di vendita al dettaglio. È così scattata la perquisizione personale e domiciliare.

All’interno della camera da letto, nascoste nel cassetto di un comodino, i carabinieri hanno trovato 10 dosi di cocaina già suddivise, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. La sostanza è stata sequestrata e inviata al laboratorio analisi del comando provinciale di Palermo per gli accertamenti qualitativi e quantitativi.

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto, disponendo per il 51enne l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.