Un uomo di 51 anni, residente a Monreale e con precedenti di polizia, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della stazione locale, durante i controlli predisposti dalla compagnia di Monreale, avevano avviato un servizio di osservazione dopo aver notato un viavai vicino all’abitazione dell’uomo, elemento che lasciava presumere un’attività di vendita al dettaglio. È così scattata la perquisizione personale e domiciliare.

All’interno della camera da letto, nascoste nel cassetto di un comodino, i carabinieri hanno trovato 10 dosi di cocaina già suddivise, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. La sostanza è stata sequestrata e inviata al laboratorio analisi del comando provinciale di Palermo per gli accertamenti qualitativi e quantitativi.

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto, disponendo per il 51enne l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Aggiungi BlogSicilia alle tue Fonti preferite
su Google
AGGIUNGI