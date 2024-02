Gli agenti della squadra mobile di Palermo hanno arrestato un giovane di 23 anni e uno di 43 anni accusati di spaccio di droga. In via San Nicolò all’Albergheria, a Ballarò, i poliziotti hanno bloccato il giovane di 23 anni che aveva poco prima venduto una dose di droga ad un cliente.

Nel corso della perquisizione sono stati trovati nel calzino del piede sinistro ed in una tasca del giubbotto, due involucri di hashish e marijuana, 525 euro e quattro telefoni cellulari di cui su tre non è stato in grado di fornirne la provenienza. In casa è stata trovata altra droga e materiale per il suo confezionamento.

Il giovane, tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo di 43 anni è stato arrestato sempre nel mercato di Ballarò in piazza. Gli agenti hanno notato che l’uomo ha nascosto un grosso involucro in un tubo di una impalcatura. Qui sono state trovate 17 dosi di crack. I due arresti sono stati convalidati dal gip.