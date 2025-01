La Polizia di Stato hanno arrestato un uomo 46 anni O.B. accusato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso 2, 5 chili di hashish e 900 euro.

In viale Placido Rizzotto, nel quartiere Bonagia, l’uomo oltre che allo spaccio al minuto si sarebbe occupato anche di rifornire altri piccoli spacciatori di panetti di hashish, per la successiva vendita da effettuarsi presso altre non individuate piazze di spaccio.

L’arresto è stato reso possibile grazie al cane King che riusciva a trovare la droga nascosta. Il gip ha convalidato l’arresto.

Gli agenti del commissariato Brancaccio hanno avviato uno specifico servizio che consentiva di notare quel giorno dei movimenti sospetti ed in particolare che l’uomo aveva scelto quella zona per la vendita della droga.

Pertanto, dopo avere assistito ad uno scambio tra O.B. d un cliente giunto a bordo di una bicicletta elettrica che si allontanava dal luogo, gli operatori decidevano di attendere il momento opportuno per procedere al suo controllo.

Poco dopo O.B.ritornava sul posto e prima di dirigersi verso altri interlocutori a bordo di autovettura veniva bloccato e trovato in possesso di 2 dosi di marijuana pronte per essere spacciate.

L’immediata perquisizione del suo domicilio, effettuata con l’ausilio della Squadra Cinofili del locale U.P.G. e S.P., conduttori del cane antidroga King, consentiva di trovare e sequestrare le sostanze stupefacenti sopra indicate, occultate in vari luoghi dell’abitazione, così come il materiale utilizzato per il taglio ed il confezionamento degli stupefacenti e la somma di denaro di 900 euro.