I carabinieri hanno arrestato due uomini e una donna con l’accusa di spaccio a Palermo. Allo Zen i militari della stazione San Filippo Neri hanno perquisito l’abitazione di un giovane di 26 anni già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

In casa nei mobili della camera da letto sono state trovate 34 dosi di crack alcune dosi di hashish e marijuana e 447 euro. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari.

La donna di 44 anni è stata arrestata nel mercato di Ballarò in piazza Del Carmine trovata in possesso di alcune dosi di eroina. Infine in piazza San Francesco di Paola è stato bloccato un giovane di 33 anni.

E’ stato trovato in possesso di cocaina e un grammo di Ketamina. In casa i militari hanno trovato 20 grammi di marijuana e materiale per confezionare la droga. Gli arresti della donna e dell’uomo sono stati convalidati.