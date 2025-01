I carabinieri del comando Provinciale di Palermo, con i militari del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 27enne, un 31enne ed un 54enne.

Allo Zen 2, in via Rocky Marciano, i militari hanno perquisito la casa di un 27enne che si trova ai domiciliari. Grazie al fiuto del pastore tedesco Ron sono stati trovati 50 grammi di hashish nascosti nei pantaloni della compagna dell’indagato, nel cesto della biancheria sporca e in parte nei pensili della cucina.

Oltre all’hashish sono stati recuperati materiale per il taglio, la pesatura e il confezionamento delle dosi di stupefacente. In via del Medico, nel quartiere Borgo Vecchio, è stata perquisita l’abitazione di un giovane di 31 anni. Anche in questo il pastore tedesco Ron, ha permesso di trovare in un cassetto della camera da letto alcune dosi cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 130 euro in contanti. Nella spazzatura, è stato trovato un involucro di carta con residui di hashish.

Infine a Partinico è stato arrestato un uomo di 54 anni. Grazie al cane Aron sono stati trovati 80 grammi di marijuana, nascosta nei fori di alcuni mattoni in cemento, già suddivisa in più di sessanta dosi. Il gip di Palermo ha convalidato gli arresti e disposto per il 27 enne e il 54 enne i domiciliari mentre per il 31enne di Borgo Vecchio la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.