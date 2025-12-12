La Polizia di Stato ha arrestato due fratelli conviventi a Partanna Mondello e sequestrando complessivamente quasi 300 grammi di sostanze stupefacenti, ritrovate all’interno della loro abitazione.

L’operazione è stata il frutto di un mirato servizio di controllo integrato del territorio, condotto congiuntamente dai poliziotti del Commissariato di P.S. “Mondello”, supportati dalle unità cinofile antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e da agenti del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Occidentale.

A seguito di specifici indizi e riscontri investigativi, le forze dell’ordine sono giunte sulle soglie dell’appartamento abitato dai due fratelli. La perquisizione ha subito portato a importanti scoperte: nel bagno sono state rinvenute 3 piantine di marijuana essiccata, per un peso complessivo di circa 100 grammi. Insieme alla droga, è stato trovato materiale destinato al confezionamento in piccole dosi, tipico della vendita al dettaglio, oltre a un kit completo per la coltivazione indoor che includeva una lampada alogena, faretti, fertilizzante e veli termici. All’interno di una stanza che fungeva da deposito attrezzi, è stato poi trovato un quantitativo maggiore di sostanza: qui erano stipati 186 grammi di hashish, suddivisi in due panetti pronti per essere immessi sul mercato.

Tutto il materiale rinvenuto, sia lo stupefacente che l’attrezzatura per il confezionamento e la coltivazione, è stato sottoposto a sequestro. Per i due fratelli è scattato l’arresto in flagranza. Le indagini sono ora in corso per stabilire con precisione a quale piazza di spaccio cittadina la droga sequestrata, tra marijuana e hashish, sarebbe stata destinata.