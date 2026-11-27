Condanne confermate, ma anche assolti nell’operazione dei carabinieri che avevano smantellato la vendita di droga in piazza Ignazio Calona allo Sperone a Palermo. Dalle carte è emerso che c’erano tossicodipendenti che si concedevano sessualmente per avere una dose di droga. Il blitz del 2022 consegnò alle cronache l’immagine di un quartiere, lo Sperone, militarizzato dall’esercito della droga. La sentenza è della cassazione.

I carabinieri, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia, tenevano sott’occhio piazzale Ignazio Calona dove c’era un supermercato della droga dove si poteva trovare di tutto crack, cocaina, hashish e marijuana, attivo giorno e notte. Oltre 500 cessioni al giorno, per un giro di affari di 1,8 milioni di euro.

A coordinare gli affari erano Santo Di Fata, meglio noto come “Maradona,” e Giuseppe Manzo, soprannominato “pilota”, giudicati colpevoli dalla sesta sezione della Cassazione.

Gli assolti

Annullata la sentenza nei confronti di Ottavio Gebbia (aveva avuto 3 anni e 10 mesi), Danilo Lo Nardo (aveva avuto 5 anni e 4 mesi, difeso dall’avvocato Riccardo Bellotta), Salvatore Lo Re (aveva avuto 4 anni, difeso dall’avvocato Loredana Mancino), Raffaele Palazzotto (in appello era stato condannato a 4 anni e sei mesi, difeso dall’avvocato Antonio Turrisi), Filippo Raccuglia (aveva avuto 4 anni, difeso dall’avvocato Loredana Mancino), Francesco Simonetti (anche lui era stato condannato a 4 anni), Francesco Tinnirello (in appello 5 anni e 8 mesi).

Annullata con rinvio, ma solo per stabilire l’entità della pena, la sentenza di Giuseppe Manzo e Leonardo Compagno: erano stati condannati rispettivamente a 17 anni, 9 mesi e 10 giorni e 6 anni, 11 mesi e 10 giorni. Sono colpevoli, ma la pena dovrà essere rivista in un nuovo processo. Sono assistiti dall’avvocato Guido Galipò.

I condannati

Rigettati i ricorsi e dunque diventano definitive le pene di Salvatore Arcuni 9 anni e 4 mesi, Ivan Bindolillo 1 anno, Giosafat Bruno 8 anni, 10 mesi e 20 giorni, Giuseppe Castelli 1 anno e due mesi, Antonino Catanzaro 1 anno e 8 mesi, Angela Corrao 7 anni e 4 mesi, Santo Di Fata 17 anni e 10 mesi, Adalgisa Di Fatta 8 anni, Maria Gioè 7 anni, Houssem Hhlaf 7 anni e 2 mesi, Mohamed Labidi 1 anno e sei mesi, Fabio Lo Verso 7 anni e 8 mesi, Adalgisa Lo Re 6 anni e 4 mesi, Vincenzo Marchese 2 anni, Giacomo Perlongo 7 anni e 8 mesi, Matteo Rizzuto 7 anni e 8 mesi, Vincenzo Pietro Versaggio 7 anni.