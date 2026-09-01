I carabinieri della compagnia di Bagheria hanno eseguito un’ordinanza del gip di Termini Imerese, su richiesta della procura diretta da Angelo Vittorio Cavallo, nei confronti di sette persone accusate di traffico di sostanze stupefacenti, prevalentemente cocaina, e di estorsione.

Per uno degli l’indagato è scattato il carcere, per un secondo gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico e, per altri cinque, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l’obbligo di dimora nel Comune di residenza con obbligo di permanenza domiciliare notturna.

È stato disposto un decreto di sequestro preventivo d’urgenza dal pm a carico di uno degli indagati per un motociclo acquistato con i proventi dell’attività di spaccio.

Secondo le indagini dei carabinieri i sette controllavano lo spaccio nella zona di Bagheria e Ficarazzi. Un predominio che veniva garantito anche con l’utilizzo della violenza nei confronti di altri pusher che avevano cercato di spacciare droga nel territorio.