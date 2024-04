La polizia di Stato ha arrestato un uomo di 37 anni accusato di spaccio di droga. Il pusher è stato bloccato per le strade della Zisa 235 grammi tra cocaina e crack. Sono stati i poliziotti dei “Falchi” che hanno notato due uomini sospetti a bordo di uno scooter che non appena hanno visto gli agenti hanno cercato di fuggire. La droga è stata trovata nel borsello che il 37enne portava a tracolla. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari.

Il laboratorio in via Lancia di Brolo

Nella stessa zona, più precisamente in via Lancia di Brolo, la polizia ha scoperto nelle scorse settimane un “laboratorio della droga” allestito in un immobile abbandonato di via Lancia di Brolo. Gli investigatori, vedendo la porta aperta, sono entrati in questa sorta di bottega dove c’erano ancora i segni evidenti della preparazione del crack. All’interno del locale è stata anche sequestrata una pistola calibro 7,65 con un caricatore e sei colpi.

L’arresto a Termini

I carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese hanno arrestato un giovane di 25 anni accusato di detenzione illecita e spaccio di droga. I militari lo hanno sorpreso in auto con 50 grammi di hashish. In casa in frigo è in un cassetto del comodino sono stati trovati altri 60 grammi di droga e un quaderno una specie di rudimentale “libro mastro” relativo alla rendicontazione dell’attività di spaccio. Il gip di Termini Imerese ha convalidato l’arresto. Sono stati segnalati alla prefettura 5 giovani assuntori di sostanze stupefacenti, con il sequestro di diverse dosi di hashish, cocaina e marijuana.

La centrale di spaccio dei minorenni

Nelle giorni scorsi, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno scoperto e smantellato un centro di spaccio di cocaina e marijuana al civico 13 di viale Moncada, nel quartiere Librino. I militari hanno arrestato tre minorenni catanesi con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, agendo in concorso tra loro, nonostante la loro giovane età e precedenti specifici con la polizia