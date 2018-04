A Palermo, in piazza Beati Paoli

La Polizia, a Palermo, ha arrestato Francesco Fortunato 22enne per spaccio e detenzione stupefacenti.

Il giovane è stato bloccato nella zona di piazza Beati Paoli dopo essere stato notato mentre cedeva alcuni involucri in cambio di somme di denaro.

I poliziotti hanno avvicinato due autovetture che si erano accostate al giovane. In un caso si trattava di alcune ragazze che avevano preso un pezzo di hashish in cambio di una banconota da cinque euro, mentre nel secondo caso un giovane aveva ricevuto due involucri di marijuana in cambio della somma di venti euro.

Dopo gli agenti hanno bloccato il giovane che ha subito consegnato alcune somme di denaro in suo possesso, ricavo dell’attività illecita.

Il ragazzo si trova adesso agli arresti domiciliari.