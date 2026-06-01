Gli agenti della sezione “Contrasto al crimine diffuso” hanno arrestato tre palermitani, di età compresa tra i 43 e i 59 anni, nel corso di tre distinte operazioni di polizia giudiziaria eseguite nel capoluogo.

Per due di loro l’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di hashish e marijuana, mentre il terzo è ritenuto responsabile di un furto con strappo ai danni di una cittadina francese.

Lo spaccio tra i banchi del mercato di piazza del Carmine

Il primo intervento è scattato il 21 maggio scorso a Ballarò, durante un servizio antidroga dei Falchi della Squadra mobile. Transitando per piazza del Carmine, i poliziotti hanno notato un uomo, già noto alle forze dell’ordine, che prelevava con fare sospetto due involucri trasparenti da una cassetta della frutta per consegnarli a un cittadino straniero. L’immediato controllo ha confermato i sospetti. L’acquirente ha consegnato un grammo di hashish, ammettendo di averlo appena pagato 10 euro. La successiva perquisizione personale sul presunto pusher ha permesso di rinvenire 145 euro in contanti, mentre l’ispezione della cassetta della frutta ha svelato altri 27 involucri della stessa sostanza, per un peso di 22 grammi, insieme a ulteriori 180 euro. L’uomo è stato arrestato e il denaro sequestrato in quanto ritenuto provento dello spaccio.

Scippo in corso Tukory, rintracciato grazie alle telecamere

Nel pomeriggio del 22 maggio l’attenzione si è spostata in corso Tukory per un reato predatore consumato ai danni di una turista francese, vittima di un furto con strappo. Gli investigatori della sesta sezione della Squadra mobile si sono attivati subito, incrociando le testimonianze con l’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona. Gli accertamenti hanno condotto a un palermitano del 1983 con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, armi e droga. Raggiunto nella sua abitazione, l’uomo ha consegnato spontaneamente la refurtiva, composta da due collane in oro, che sono state subito restituite alla legittima proprietaria. Per il trentatreenne sono scattate le manette.

Il controllo in via Serradifalco e la perquisizione domiciliare

L’ultimo arresto in ordine cronologico è avvenuto nel pomeriggio del 23 maggio in via Serradifalco. I poliziotti hanno intimato l’alt a un uomo a bordo di uno scooter che mostrava un atteggiamento sospetto. Nonostante un tentativo di eludere il controllo alla vista delle divise, l’uomo è stato bloccato e trovato in possesso di 4 dosi di marijuana per 7 grammi, 25 dosi di hashish per 46 grammi e 95 euro in contanti. La successiva perquisizione si è estesa a un locale in uso esclusivo all’indagato, dove gli agenti hanno scoperto altre 5 dosi di marijuana, 14 dosi di hashish e 200 euro in banconote di vario taglio. Anche per questo corriere della droga è scattato l’arresto in flagranza.