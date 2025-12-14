Ha sparato a distanza ravvicinata a un ragazzo con una pistola risultata a salve, ma senza il tappo rosso. Per fortuna lo sparo non ha provocato alcuna lesione.

E’ successo a Trabia (Palermo) in una zona affollata del piccolo centro. A denunciare ai carabinieri quanto successo il padre del ragazzino che si è molto spaventato. I militari hanno identificato il giovane che dopo lo sparo si era allontanato come se nulla fosse.

I carabinieri i hanno recuperato la pistola utilizzata, risultata essere una semiautomatica a salve, con il caricatore vuoto e priva del tappo rosso di sicurezza. L’arma e il bossolo esploso sono stati sequestrati. Il gip del tribunale per i minorenni ha disposto l’affidamento alla madre convivente.