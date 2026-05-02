Nella sparatoria di giovedì scorso in via Montalbo è rimasta ferita per errore anche una donna, M.M. di 67 anni raggiunta da colpi d’arma da fuoco che erano stati esplosi contro Danilo D’Ignoti, di 37 anni.

Il giovane è stato sorpreso mentre usciva dalla macelleria che si trova ad angolo con via Marvuglia.

Anche la donna era da poco uscita di casa da via Persano per raggiungere la macelleria. Stava camminando sul marciapiede quando è stata raggiunta da un colpo vagante al gluteo destro e da una scheggia metallica nella coscia sinistra. E’ ricoverata nel reparto di Chirurgia di Villa Sofia e i medici la dovranno operare per rimuovere i proiettili.

“Oltre all’ogiva nel femore ci sono altre schegge nella gamba, segno che è stata raggiunta di rimbalzo anche da frammenti di altri proiettili”, dicono i medici.

Intanto proseguono le indagini della squadra mobile per risalire all’autore o agli autori dell’agguato e a chi ha sparato in via Don Minzoni contro le abitazioni e una Fiat 500. I colpi sono di Kalashnikov stesso calibro 7,62 di quelli sparati contro il ristorante Brigantino a Sferracavallo il 25 aprile e il 9 aprile contro il deposito della Sicily by Car a Tommaso Natale. Tutti nel mandamento di San Lorenzo.