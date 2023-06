E’ passata alla Direzione Distrettuale antimafia l’indagine su un episodio avvenuto ieri mattina nel quartiere Noce. Ieri mattina alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro le vetrine di un negozio in via Aurispa proprio a due passi dalla centrale via Malaspina, zona commerciale e di uffici.

L’inchiesta, adesso, formalmente aperta, ipotizza possa essersi trattato della classica intimidazione anche se non è l’unica pista che viene seguita.

Il ritrovamento della scientifica

Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo investigativo che insieme alla scientifica hanno avviato le verifiche nell’area intorno al negozio di via Aurispa cercando eventuali testimoni e raccogliendo prove

Sarebbero stati trovati almeno tre fori sulle vetrine ma non è chiaro se al momento dell’esplosione dei colpo l’attività fosse aperta oppure chiusa, insomma se il ritrovamento del danno sia avvenuto all’apertura. I militari sono intervenuti dopo le telefonate arrivate al 112 da parte di alcuni cittadini che avevano sentito esplodere i colpi probabilmente di pistola.

Aperto un fascicolo in Procura

Dopo gli accertamenti tecnici di rito eseguiti sul posto de dopo aver raccolto solo frammentari racconti i carabinieri hanno informato la Procura di quanto riscontrato. E’ stato aperto un fascicolo che è ora nelle mani della Direzione distrettuale antimafia visto che l’episodio sembra avere i contorni della classica intimidazione anche se non vengono escluse altre ipotesi.

Acquisite le immagini delle telecamere

Gli investigatori, oltre ad avere acquisito le immagini riprese da diversi impianti di videosorveglianza installati nella zona da altri esercizi commerciali, uffici e attività di vario genere, hanno ascoltato il titolare del negozio danneggiato e alcuni potenziali testimoni per cercare di comprendere chi abbia potuto esplodere qui colpi e soprattutto quali possano essere i motivi del gesto.

In base ai rilievi è probabile che i colpo d’arma da fuoco siano stati esplosi passando a bordo di uno scooter e che il responsabile avesse il volto coperto dal casco e dopo il gesto si sia poi allontanato nel traffico del quartiere Noce.