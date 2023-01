indaga la polizia di siracusa

Una rapina a colpi d’arma da fuoco si è consumata ieri sera in una pizzeria in via Grottasanta, nella zona nord di Siracusa.

Rapinatore armato di fucile

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli agenti della Squadra mobile di Siracusa, che indagano sulle vicenda, l’aggressore si sarebbe presentato da solo nel locale, armato di un fucile e per intimidire il gestore avrebbe esploso un colpo, senza ferire nessuno.

La paura tra i residenti

A quel punto, avrebbe arraffato il bottino in cassa e poi sarebbe scappato. Solo a quel punto, la vittima, scampato il pericolo per la propria incolumità, ha chiesto l’intervento della polizia. Tanta la paura tra i residenti della zona e tra i pochi testimoni dell’aggressione che sono stati sentiti dalle forze dell’ordine.

Emergenza criminalità nel Siracusano

Un dato è emerso al termine del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi in Prefettura per discutere dell’aumento dei furti nel Siracusano: il fenomeno è in gran parte dovuto a tossicodipendenti in cerca di soldi o di qualcosa da scambiare per acquistare droga.

Consumo di droghe a Lentini e Carlentini

Nella zona tra Lentini e Carlentini, il consumo di stupefacenti, e conseguentemente dello spaccio, avrebbe raggiunto livelli preoccupanti soprattutto in fasce sociali molto deboli, distanti dal mondo del lavoro, e tra i giovani.

Disposti a tutto pur di comprare le dosi

Insomma, persone con poca disponibilità economica, a cui non resterebbe altro che delinquere per recuperare denaro. Un fenomeno più sociale che criminale, fatto sta che ad andarci di mezzo sono i commercianti, i cui locali sono stati depredati.

I furti ad Avola

Nei giorni scorsi, la Cna ha segnalato che diversi esercenti, per scoraggiare i ladri, hanno deciso di dormire nelle loro attività commerciali. Ad Avola, invece, si sono registrati furti all’interno delle macchine di medici ed infermieri parcheggiate nell’area dell’ospedale Di Maria. Nel corso del vertice, le forze dell’ordine hanno assicurato che su tutti questi episodi ci sono le indagini, arrivate a buon punto.