Il giudice Ivana Vassallo ha assolto e scarcerato perché il fatto non sussiste Manuel Catalano il giovane di 18 anni accusato di avere esploso dei colpi di pistola la sera del 23 dicembre nella discoteca Mob di Villagrazia di Carini (Pa).

Il ragazzo, difeso dall’avvocato Francesca Russo era accusato di porto abusivo d’arma, dopo che il tribunale del riesame che aveva annullato l’imputazione per tentato omicidio.

Decisiva per l’assoluzione è stata una nuova perizia richiesta dopo che il legale aveva contestato la ricostruzione fatta dagli inquirenti. Secondo quanto disposto dal consulente i fori trovati nel tetto del locale non potevano essere stati provocati da Catalano visto che la traiettoria non era compatibile con l’arma impugnata.

Tra l’altro la pistola non è stata trovata. Per di più si è sempre parlato di un’arma a salve che sarebbe stata utilizzata per disperdere decine di persone che i buttafuori non riuscivano a controllare nel corso della rissa.

Like this: Like Loading...