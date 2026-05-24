Un imponente dispositivo di controllo del territorio ha setacciato in queste ore i quartieri Zen 1 e Zen 2 a Palermo. I militari della compagnia San Lorenzo, con i cani antidroga, reparti speciali e dal monitoraggio aereo di un elicottero, hanno cinto d’assedio le due aree periferiche con l’obiettivo di contrastare i reati predatori e il traffico di stupefacenti. L’operazione si è conclusa con arresti, denunce a piede libero, sequestri di armi e sanzioni per gravi violazioni amministrative e sanitarie.

I sequestri di droga e i nascondigli nei cortili

Durante le perquisizioni, l’attenzione degli investigatori si è concentrata sulle attività di spaccio. Un palermitano di 33 anni, con precedenti specifici, è stato arrestato in flagranza di reato poiché trovato in possesso di 68 dosi di hashish, dal peso complessivo di circa 80 grammi, e 43 dosi di cocaina, quantificabili in circa 20 grammi. Insieme alla droga, i militari hanno sequestrato una somma in contanti superiore a 3.600 euro, ritenuta il provento dell’attività illecita. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha già convalidato l’arresto del trentatreenne.

La fantasia dei trafficanti nel nascondere la merce è emersa chiaramente durante le ispezioni nelle aree condominiali di via Agesia di Siracusa. In un cortile i carabinieri hanno scoperto 45 dosi di hashish nascoste all’interno di una casetta giocattolo per bambini. Poco distante, nel vano motore di un’automobile abbandonata e parzialmente cannibalizzata, è stato invece recuperato un intero panetto della stessa sostanza. Tutta la droga sequestrata nel corso del servizio è stata inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale per gli accertamenti di rito.

Armi clandestine e aggressioni ai militari

Sul fronte del contrasto alla circolazione di armi abusive, i militari hanno denunciato a piede libero un giovane di 28 anni che nascondeva in casa una pistola clandestina. Una denuncia per motivi analoghi è scattata anche nei confronti di un uomo di 63 anni, trovato in possesso di una pistola scacciacani priva del prescritto tappo rosso di sicurezza. Le operazioni hanno vissuto anche momenti di forte tensione quando un ventiduenne, fermato con una modica quantità di hashish per uso personale, ha aggredito verbalmente i militari con minacce e ingiurie nel tentativo di opporsi al controllo. Il giovane è stato denunciato per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, mentre altri tre soggetti sono stati segnalati alla locale Prefettura come assuntori di droghe.

Allacci abusivi e alimenti sequestrati nei negozi

L’intervento ha riguardato anche il rispetto della legalità patrimoniale e la tutela della salute pubblica, grazie alla collaborazione dei tecnici specializzati di Enel e i militari del Nas. Una donna di 53 anni è stata deferita all’autorità giudiziaria per furto aggravato, dopo la scoperta di un allaccio abusivo alla rete elettrica nazionale. In via Gino Zappa, invece, i controlli si sono concentrati su due esercizi commerciali della zona. Le verifiche hanno portato alla luce gravi carenze igieniche e irregolarità nello stoccaggio degli alimenti. I titolari, una trentacinquenne e un trentasettenne, hanno subito sanzioni per un ammontare complessivo di 8.000 euro, con il contestuale sequestro di oltre un quintale di carne e diversi chili di prodotti caseari non conformi alle norme vigenti.

Il bilancio dei controlli stradali

Il bilancio complessivo dell’attività straordinaria fotografa un controllo capillare: le forze dell’ordine hanno identificato quasi 300 persone e ispezionato un centinaio di veicoli. Le violazioni al Codice della Strada accertate sono state circa 40, tra cui spiccano diversi casi di guida senza patente e mancanza di copertura assicurativa. Queste infrazioni hanno comportato il fermo amministrativo per 11 mezzi e sanzioni pecuniarie che sfiorano i 27 mila euro totali.