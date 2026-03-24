Panico ieri mattina davanti alla scuola materna di Torretta proprio mentre i bambini uscivano. Due giovani che sono stati individuati e denunciati dai carabinieri hanno iniziato a sparare colpi di pistola a salve.

Genitori e bambini sono fuggiti e qualcuno ha rischiato di farsi male. I responsabili sono stati identificati grazie alle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale.

“Anche se si è trattato di una pistola a salve, il gesto resta inaccettabile – ha dichiarato il sindaco Damiano Scalici – Non esiste alcuna forma di divertimento con le armi che richiamano la violenza. Comportamenti simili non saranno mai tollerati”.

Il Sindaco ha poi rivolto un appello diretto ai giovani del territorio, esortandoli a comprendere la gravità di azioni che, seppur nate come “gioco”, possono avere conseguenze imprevedibili e generare allarme sociale.

L’Amministrazione Comunale ha infine espresso il proprio ringraziamento all’Arma dei Carabinieri per la professionalità e la tempestività dimostrate nell’operazione, ribadendo l’importanza del presidio tecnologico e umano per la sicurezza della cittadinanza.