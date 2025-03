Un malore improvviso lo ha colpito mentre si dedicava alla sua amata musica. Poche ore prima aveva dato appuntamento in un noto locale di Carini: Francesco Milazzo nel tempo libero amava intrattenere i clienti in giro per locali facendo trascorrere una serata in allegria. “Ciccio”, com’era conosciuto da tutti, si trovava alla consolle quando improvvisamente un malore ha trasformato la serata danzante in tragedia. Il triste avvenimento si è subito riversato sui social dove in tanti hanno espresso incredulità e profonda tristezza per la sorte del 53enne.

Francesco Milazzo era una persona stimata da tutti. Di professione amministratore di condomini, coltivava però una forte passione per il mondo della radio, frequentando gli studi palermitani e stringendo amicizie con speaker e musicisti. Era quello il suo ambiente, il luogo dove si sentiva davvero sé stesso. Un’altra grande passione nella sua vita era il Palermo, la squadra del cuore che seguiva con dedizione.

Il cordoglio

In tanti si stringono attorno al ricordo di Francesco: “Le uniche lacrime che meritano di solcare un volto sono quelle che nascono dalla consapevolezza di non poter più condividere momenti autentici e preziosi con le persone che avevamo scelto come amici. Francesco Milazzo è stato strappato alla vita, portato via per sempre. Un dolore incolmabile, senza possibilità di rimedio, perché la morte non fa concessioni. Oggi il mio viso è bagnato da lacrime colme di tutta la bellezza che Francesco meritava. Un uomo profondamente dedito alla famiglia, instancabile nel lavoro, generoso con gli amici. Ogni suo sogno era condiviso con entusiasmo contagioso, e la sua passione per la musica riusciva a coinvolgerci tutti. Era un amico speciale, semplice e al tempo stesso profondo. Aveva trovato nella vita il suo equilibrio, la sua gioia, e anche nei momenti di maggiore dolore sapeva donare forza e coraggio, senza bisogno che gli venisse chiesto. Mi dispiace sapere che non potremo più parlarci, ma nessuno potrà mai sbiadire il suo ricordo. Ogni volta che il pensiero di lui busserà alla mia mente, lo rivivrò nella sua essenza più vera. Mi piace credere che chi si è voluto bene in purezza e sincerità in questa vita avrà modo di ritrovarsi in un’altra, perché il cuore merita di gioire ancora. Ogni incontro con lui era una festa, un momento di luce.E allora, quando un giorno la vita deciderà di portarmi via, spero di rivederlo. Nel frattempo, mi ha lasciato ricordi meravigliosi, pieni della parte più bella di sé. Il dolore che ora attraversa la sua splendida famiglia è immenso, devastante. Auguro loro di trovare presto pace, senza lasciarsi inghiottire da un buio che potrebbe annientarli. Che possano, nel tempo, custodire il suo ricordo come un faro che illumina il cammino” ha scritto Stefania.

“Ti ho perso tra le braccia al culmine di uno dei nostri divertenti intrattenimenti musicali. Ma voglio ricordarti con il sorriso di sempre! A presto Francesco Milazzo” ha scritto Tony, collega e amico di Francesco.