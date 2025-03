Era un grande amante della pesca, una passione nata nell’infanzia e coltivata con affetto insieme al nonno. La tragica scomparsa di Francesco Zito ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo conosceva. A soli 22 anni, la sua vita è stata spezzata da un drammatico incidente stradale avvenuto intorno alle 6 di mattina di oggi, 19 febbraio, in viale Regione Siciliana direzione Trapani.

Francesco amava il mare e la pesca come testimoniano le molteplici foto scattate con la lenza e la sua inseparabile canna da pesca. Trascorreva il suo tempo immerso nella natura, trovando gioie nelle piccole cose e nel silenzio dell’acqua.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli agenti della polizia municipale, il giovane avrebbe perso il controllo della vettura, andando a schiantarsi contro una pensilina dell’Amat. L’impatto è stato estremamente violento: l’auto è andata completamente distrutta e il conducente ha riportato ferite gravissime risultate fatali.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il 22enne non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause esatte dell’incidente.

Il decesso in ospedale

Il tragico incidente non si è concluso sul colpo. Alcuni automobilisti di passaggio, accortosi del violento schianto, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Il personale del 118 è giunto rapidamente sul posto e ha trasportato il giovane all’ospedale Villa Sofia, dove è stato ricoverato in condizioni critiche. Nonostante gli sforzi dei medici per salvargli la vita, il 22enne è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.