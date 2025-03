Un drammatico incidente stradale si è verificato alle prime luci dell’alba in viale Regione Siciliana, sulla corsia laterale in direzione Trapani. A perdere la vita è stato Francesco Zito, un ragazzo di 22 anni che si trovava a bordo di una Fiat Punto.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli agenti della polizia municipale, il giovane avrebbe perso il controllo della vettura, andando a schiantarsi contro una pensilina dell’Amat. L’impatto è stato estremamente violento: l’auto è andata completamente distrutta e il conducente ha riportato ferite gravissime risultate fatali.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il 22enne non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause esatte dell’incidente.

Il decesso in ospedale

Il tragico incidente non si è concluso sul colpo. Alcuni automobilisti di passaggio, accortosi del violento schianto, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Il personale del 118 è giunto rapidamente sul posto e ha trasportato il giovane all’ospedale Villa Sofia, dove è stato ricoverato in condizioni critiche. Nonostante gli sforzi dei medici per salvargli la vita, il 22enne è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Sono in corso i rilievi delle forze dell’ordine per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Altri incidenti in viale Regione Siciliana

Un giovane di 20 anni si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Civico di Palermo dopo essere finito contro il guard-rail con la sua Fiat Punto in viale Regione Siciliana, lungo la bretella che costeggia il carcere Pagliarelli, in direzione Catania.

L’auto è finita contro le barriere e il giovane ferito è rimasto incastrato dentro. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare l’automobilista. Le squadre di soccorso hanno affidato il giovane ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso dell’Ospedale Civico.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale per effettuare i rilievi necessari e gestire la viabilità, che ha subito pesanti ripercussioni. Si registrano infatti lunghe code lungo tutta la circonvallazione, con auto incolonnate già all’altezza di corso Calatafimi e disagi nelle vie che si immettono su viale Regione Siciliana. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.